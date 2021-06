Neuer Trainer: Kriens hat den Berner-Nachfolger gefunden

Challenge Ligist SC Kriens hat in Person von Davide Morandi seinen neuen Trainer gefunden.

Der 56-jährige Tessiner tritt bei den Innerschweizern die Nachfolge von Bruno Berner an, der den Verein nach vier Jahren auf eigenen Wunsch hin verlassen hat. “Es freut mich sehr, mit Davide einen kompetenten, emotionalen und engagierten Trainer gefunden zu haben, der hervorragend mit jungen Spielern arbeiten und diese weiterbringen kann. Ich kenne Davide seit 14 Jahren persönlich, seine Offenheit passt bestens ins Kleinfeld und zu unserem familiären Umfeld”, sagt Kriens Sportchef Bruno Galliker zur Verpflichtung von Morandi.

Dieser war zuletzt bei der AC Bellinzona in der Promotion League tätig. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe: “Ich bin dem SC Kriens dankbar für diese Gelegenheit und werde alles unternehmen, um das in mich und meine Arbeit gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Ich glaube, dass die Geschichte des SC Kriens in den letzten Jahren viel Respekt verdient. Wir werden zusammen dafür arbeiten, damit wir diese Geschichte erfolgreich weiterführen können.”

psc 22 Juni, 2021 21:51