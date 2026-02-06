Rodrygo verpasst die Champions League-Playoffs mit Real Madrid

Der brasilianische Angreifer verpasst die beiden Playoff-Spiele von Real Madrid in der Champions League gegen Benfica.

Der 25-Jährige sah zum Abschluss der Ligaphase gegen den gleichen Gegner eine Rote Karte, nachdem er Schiedsrichter Davide Massa nach einer Verwarnung wegen Zeitspiels verbal attackiert hatte. Die UEFA hat nun bekanntgegeben, dass Rodrygo für zwei Spiele gesperrt wird.

Somit muss der Angreifer bei den beiden Partien am 17. und 25. Februar zusehen. Durch die Niederlage gegen Benfica hatte Real die direkte Qualifikation für die Achtelfinals in der Königsklasse verpasst.