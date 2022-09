Nizza-Fans müssen zuhause bleiben

Kurz nach dem von Gewalttaten überschatteten Spiel gegen den 1. FC Köln hat die Präfektur von Südkorsika den Anhängern von OGC Nizza den Besuch des Ligue-1-Duells bei AC Ajaccio verweigert.

In einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung teilte die Regionalregierung mit, dass aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums “die individuelle oder kollektive Anreise” der OGC-Fans am Sonntag verboten sei. In Nizza war es am Donnerstagabend am Rande des Conference-League-Spiels zwischen OGC und dem 1. FC Köln (1:1) zu schweren Zwischenfällen zwischen Fangruppen innerhalb des Stadions gekommen.

soe 10 September, 2022 14:40