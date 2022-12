Olympique Marseille verleiht den anderen Luis Suarez

Olympique Marseille verleiht den kolumbianischen Stürmer bis Saisonende nach Spanien an Almeria.

Der 25-Jährige stiess im Sommer für 10 Mio. Euro von Granada zu den Südfranzosen, konnte sich da aber nicht wie gewünscht in Szene setzen. Nun wird Suarez für den Rest der Saison wieder in Spanien spielen. Vertraglich ist er bis 2027 an OM gebunden. In der laufenden Saison kam er zu sieben Ligaeinsätzen, fand in der Phase kurz vor der WM aber keine Berücksichtigung mehr.

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l'ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui 👊 pic.twitter.com/NjiI7sZjXX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 5, 2022

psc 5 Dezember, 2022 17:34