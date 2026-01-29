Marseille-Coach Roberto De Zerbi dementiert angeblichen Rücktritt

Ein französisches Medium behauptete Roberto De Zerbi wolle nicht mehr länger Trainer von Olympique Marseille sein. Der Italiener dementiert diese Meldung allerdings.

Dass er den Verein dazu aufgefordert habe, sein Arbeitsverhältnis aufzulösen, verneint De Zerbi am späten Donnerstagabend gegenüber «L’Équipe», nachdem zuvor «Foot Mercato» genau dies behauptet hatte. Der 46-Jährige denkt demnach nicht über einen Rücktritt nach. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Die Spekulationen über sein Aus kamen nach der 0:3-Schlappe gegen den FC Brügge in der Champions League auf, der gleichbedeutend mit dem Aus von OM nach der Ligaphase war.

De Zerbi gilt als möglicher Trainerkandidat bei Manches United. Allerdings wird dort noch bis im Sommer Michael Carrick im Amt bleiben.