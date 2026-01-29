SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Update
Dementi

Marseille-Coach Roberto De Zerbi dementiert angeblichen Rücktritt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 23:51
Marseille-Coach Roberto De Zerbi dementiert angeblichen Rücktritt

Ein französisches Medium behauptete Roberto De Zerbi wolle nicht mehr länger Trainer von Olympique Marseille sein. Der Italiener dementiert diese Meldung allerdings.

Dass er den Verein dazu aufgefordert habe, sein Arbeitsverhältnis aufzulösen, verneint De Zerbi am späten Donnerstagabend gegenüber «L’Équipe», nachdem zuvor «Foot Mercato» genau dies behauptet hatte. Der 46-Jährige denkt demnach nicht über einen Rücktritt nach. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Die Spekulationen über sein Aus kamen nach der 0:3-Schlappe gegen den FC Brügge in der Champions League auf, der gleichbedeutend mit dem Aus von OM nach der Ligaphase war.

De Zerbi gilt als möglicher Trainerkandidat bei Manches United. Allerdings wird dort noch bis im Sommer Michael Carrick im Amt bleiben.

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
In Marseille aussen vor

YB denkt über Rückkehr von Ulisses Garcia nach
Begehrter Linksverteidiger

Serie A statt YB? Italo-Klub an Ulisses Garcia dran
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Bayern-Verteidiger

Es gibt drei neue Interessenten für Sacha Boey
Mehr entdecken
Leihe kommt zustande

Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB

30.01.2026 - 15:22
Dementi

Marseille-Coach Roberto De Zerbi dementiert angeblichen Rücktritt

29.01.2026 - 23:51
Wechsel fix

Das Dortmunder Transferziel Quinten Timber hat in Marseille unterschrieben

23.01.2026 - 11:29
Wieder im Kader

Liverpool trifft wichtige Entscheidung bei Mohamed Salah

20.01.2026 - 17:09
Bayern-Verteidiger

Es gibt drei neue Interessenten für Sacha Boey

20.01.2026 - 16:57
Begehrter Linksverteidiger

Serie A statt YB? Italo-Klub an Ulisses Garcia dran

20.01.2026 - 12:24
Marseille gibt Angebot ab

Arsenal-Stürmer Ethan Nwaneri steht vor Absprung nach Südfrankreich

20.01.2026 - 10:05
In Marseille aussen vor

YB denkt über Rückkehr von Ulisses Garcia nach

15.01.2026 - 11:15
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro

13.01.2026 - 14:33
Verstärkung benötigt

Evertons Sturmprobleme: Angel Gomes als kreativer Schlüssel?

21.12.2025 - 17:38