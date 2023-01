Nach WM-Party & Heimaturlaub: Messi ist zurück in Paris

Lionel Messi kehrt nach der Titelparty im Anschluss an den Triumph an der WM wieder nach Paris zurück.

Nachdem sich der 35-jährige Superstar in der Heimat gebührend feiern liess und auch einen Urlaub mit seiner Familie anhängte, ist er am Mittwoch wieder ins Trainingszentrum seines Vereins eingerückt. Ab sofort gilt der Fokus von Messi wieder PSG, wo in dieser Saison noch grosse Ziele verfolgt werden.

Am Freitag steht im Pokal die nächste Aufgabe an. Ob Messi da bereits wieder zum Zug kommt, ist fraglich. Das nächste Meisterschaftsspiel findet dann am 11. Januar gegen Angers statt.

Messi wird wohl auch schon in Kürze seinen Vertrag beim Ligue 1-Klub vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängern.

👋 𝑩𝒐𝒏𝒋𝒐𝒖𝒓 𝑳𝒆𝒐 Leo Messi de retour au Centre d’Entraînement ce matin après son sacre en Coupe du monde ! 🔙❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/7Dt3z8qKfG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

psc 4 Januar, 2023 10:17