Entschluss gefasst: Lara Dickenmann tritt zurück

Lara Dickenmann, ihres Zeichens die erfolgreichste Schweizer Fussballerin aller Zeiten, tritt mit 35 Jahren zurück.

Via Instagram verkündet die langjährige Schweizer Nationalspielerin, dass sie im Sommer einen Schlussstrich unter ihre lange Karriere setzt. “Ich möchte mich bei allen, die mich auf diesem Weg begleitet und inspiriert haben, bedanken. Ich schaue gerne auf die vielen wunderbaren Jahre, die ich auf dem Fussballplatz verbringen durfte, zurück und bin dankbar dafür, so viele interessante Menschen dabei kennengelernt zu haben”, sagt sie. Dickenmann bestritt für die Schweizer Nati insgesamt 135 Länderspiele. Dabei gelangen ihr 53 Tore. Sie wurde achtmal als Schweizer Fussballerin des Jahres ausgezeichnet. In Frankreich und Deutschland wurde sie mehrfache Meisterin und Cupsiegerin.

“Das Feuer für den Fussball habe ich noch in mir. Trotzdem fühlt es sich richtig an, meine Karriere jetzt zu beenden”, sagt der zuletzt verletzungsgeplagte Wolfsburg-Profi. Ihre Frau Anna Blässe hat bei den Wölfinnen noch einmal verlängert, weshalb auch Dickenmann vorerst in Wolfsburg bleiben wird. Was sie künftig tun wird, lässt sie noch offen: “Ich nehme mir Zeit, um die ganze Karriere zu verarbeiten und herauszufinden, was ich später machen möchte. Was mir sicher am Herzen liegt: meine Erfahrungen weitergeben zu können. Es gibt im Schweizer Frauenfussball noch sehr viel zu tun.”

psc 25 Februar, 2021 13:08