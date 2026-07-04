SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei Algerien vor dem Aus?

Es wird schon über Nachfolge von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic spekuliert

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 10:04
Es wird schon über Nachfolge von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic spekuliert

Für Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic scheint es bei Algerien nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft eng zu werden. Es wird schon über seine Nachfolge spekuliert.

Sorgt ausgerechnet die Schweizer Nationalmannschaft dafür, dass ihr Ex-Trainer Vladimir Petkovic seinen Job verliert? Algerien ist im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft nach einer 0:2-Niederlage gegen die Schweiz vorzeitig ausgeschieden. Das regt den zuständigen Verband offenbar zum Nachdenken an.

Nach Informationen von «Foot Mercato» hält sich Algerien momentan alle Optionen offen. Kontakt wurde dem Bericht zufolge zu Éric Chelle aufgenommen, der seit 2025 die Nationalmannschaft aus Nigeria trainiert. Petkovics Aus scheint damit aber noch nicht beschlossen.

Petkovic hatte seinen Vertrag erst kurz vor der WM überraschend bis 2028 verlängert, schon darüber waren die algerischen Fans nicht gerade begeistert. Der Druck wächst nun, weil auch das Abschneiden bei der WM alles andere als zufriedenstellend war.

Algerien schaffte gerade so als einer der besten Gruppendritten den Einzug in die K.o.-Runde – und vermied so ein Spiel gegen den amtierenden Europameister Spanien. Verloren wurde allerdings trotzdem.

Mehr Dazu
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Yakin nicht dabei

Das sind die 10 bestbezahlten Nationaltrainer der Welt
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
Mehr entdecken
Bei Algerien vor dem Aus?

Es wird schon über Nachfolge von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic spekuliert

4.07.2026 - 10:04
Flasche geworfen

Deshalb war Murat Yakin kurz vor Spielende stinksauer

3.07.2026 - 11:41
Einzug ins Achtelfinale

Voller Erfolg für die Schweizer Nati gegen Algerien

3.07.2026 - 06:56
Jaquez angeschlagen

Yakin setzt gegen Algerien auf Zakaria als Rechtsverteidiger

2.07.2026 - 23:07
Zu gut für die Bundesliga

Newcastle nimmt WM-Star Johan Manzambi ins Visier

28.06.2026 - 22:00
Wiedersehen mit Petkovic perfekt

Schweiz trifft im Sechzehntelfinale auf Algerien

28.06.2026 - 09:18
Bleibt auch beim SFV

Johan Djourou wird Trainer bei Etoile Carouge

25.06.2026 - 17:29
Manzambi überragt

Schweiz schlägt Kanada und zieht als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale ein

24.06.2026 - 23:03
Kehrtwende

Stürmer Elye Wahi kann doch nach Kanada einreisen und gegen Deutschland spielen

19.06.2026 - 10:59
Gezielt eingewechselt

Nati-Coach Murat Yakin nutzt die Trinkpause für den maximalen Effekt

19.06.2026 - 10:50