Es wird schon über Nachfolge von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic spekuliert

Für Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic scheint es bei Algerien nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft eng zu werden. Es wird schon über seine Nachfolge spekuliert.

Sorgt ausgerechnet die Schweizer Nationalmannschaft dafür, dass ihr Ex-Trainer Vladimir Petkovic seinen Job verliert? Algerien ist im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft nach einer 0:2-Niederlage gegen die Schweiz vorzeitig ausgeschieden. Das regt den zuständigen Verband offenbar zum Nachdenken an.

Nach Informationen von «Foot Mercato» hält sich Algerien momentan alle Optionen offen. Kontakt wurde dem Bericht zufolge zu Éric Chelle aufgenommen, der seit 2025 die Nationalmannschaft aus Nigeria trainiert. Petkovics Aus scheint damit aber noch nicht beschlossen.

Petkovic hatte seinen Vertrag erst kurz vor der WM überraschend bis 2028 verlängert, schon darüber waren die algerischen Fans nicht gerade begeistert. Der Druck wächst nun, weil auch das Abschneiden bei der WM alles andere als zufriedenstellend war.

Algerien schaffte gerade so als einer der besten Gruppendritten den Einzug in die K.o.-Runde – und vermied so ein Spiel gegen den amtierenden Europameister Spanien. Verloren wurde allerdings trotzdem.