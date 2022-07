Neuer Trainerjob für Ex-FCB-Coach Patrick Rahmen

Der frühere FCB-Trainer Patrick Rahmen wird beim Schweizer Verband Nachfolger von Mauro Lustrinelli und übernimmt die U21.

Nach Angaben des “Nau.ch” hat sich der 53-Jährige gegen verschiedene andere Bewerber durchgesetzt. Im Februar dieses Jahres wurde Rahmen beim FC Basel als Cheftrainer freigestellt, nun tritt er eine neue Aufgabe an. In der U21 ersetzt er Mauro Lustrinelli, der in diesem Sommer bei Challenge Ligist FC Thun angeheuert hat.

psc 13 Juli, 2022 11:27