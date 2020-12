Die Schweizer Nati trifft in der WM-Quali auf Italien

Bereits an der EM wird sich die Nati mit dem südlichen Nachbarn messen. In der WM-Qualifikation ist es dann erneut der Fall. Ein weiterer Gegner der Schweiz ist Nordirland, das man bei den Playoffs für die WM 2018 ausschaltete. Ausserdem trifft das Team von Vladimir Petkovic auf die Aussenseiter Bulgarien und Litauen.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier in Katar. Für die Gruppenzweiten geht es in den Playoffs weiter. Alle Quali-Spiele finden zwischen März und November 2021 statt.

Alle Gruppen im Überblick:

