Doppeltes Gehalt: FC Arsenal bietet Bukayo Saka neuen Vertrag

Der FC Arsenal plant offenbar langfristig mit Bukayo Saka, und will dem Youngster eine Verlängerung mit einem lukrativen Angebot schmackhaft machen.

Bukayo Saka könnte in der Rangordnung des FC Arsenal nun auch gehaltstechnisch nach ganz vorne rutschen. Laut einem Bericht der “Daily Mail” liegt dem 20-Jährigen ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung seines noch bis 2024 datierten Vertrags vor.

Die Offerte würde Saka dem Bericht zufolge zu einem der bestbezahlten Spieler des Klubs machen. Es sei ihm mindestens das Doppelte seines aktuellen Gehalts offeriert worden. Saka soll darauf bisher aber weder mit einer Zu- noch einer Absage reagiert haben.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat sich in der Vergangenheit schon des Öfteren schwärmend über Saka geäussert, der angeblich beim Ligakonkurrenten Manchester City auf dem Wunschzettel steht. In der vergangenen Saison beteiligte sich Saka an 19 Pflichtspieltoren direkt.

aoe 23 Juli, 2022 12:55