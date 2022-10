Neuer Profi beim FC Liverpool: James McConnell unterschreibt

Der 18-Jährige bindet sich langfristig an die Reds, wo er seit dem U15-Alter spielt. Bisher kommt er vor allem in der U18 zum Zug. McConnell spielt dabei im zentralen Mittelfeld. Nun zählt er beim englischen Topklub als Profi. Zur Vertragslänge macht der Klub wie üblich keine Angaben.

Auf sein Premier League-Debüt wartet der junge Spielmacher noch.

James McConnell has signed a new long-term contract with the Reds ✍️

— Liverpool FC (@LFC) October 10, 2022