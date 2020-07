Besiktas verhandelt mit Santi Cazorla

Besiktas will den spanischen Spielmacher Santi Cazorla unter Vertrag nehmen.

Der 35-Jährige kam in den beiden vergangenen Spielzeiten nach langwierigen Verletzungsproblemen bei Villarreal wieder auf Touren. Seine Werte mit zwölf Toren und neun Assists in 35 Pflichtspielen waren in dieser Saison herausragend. Nun kann er ablösefrei wechseln. Besiktas möchte sich laut türkischen Medienberichten mit Cazorla verstärken. Gespräche sollen bereits laufen, der Verein ist zuversichtlich, dass es mit dem Transfer gelingt.

Zuletzt gab es allerdings auch Spekulationen über einen Wechsel nach Katar zu Xavis Verein Al-Sadd.

psc 2 Juli, 2020 11:12