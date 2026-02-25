SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kann finanziert werden

Barça spricht schon öffentlich von Haaland-Transfer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 11:31
Barça spricht schon öffentlich von Haaland-Transfer

Im zurzeit stattfindenden Präsidentschaftskampf beim FC Barcelona wird auch viel über mögliche Verstärkungen gesprochen. Erling Haaland ist nun auch ein Thema.

Gegenüber «Cadena SER» sagt das langjährige Barça-Vorstandsmitglied Joan Soler, dass sich die Katalanen absolute Spitzenspieler leisten können – trotz der finanziellen Engpässe in den vergangenen Jahren. «Ja, wir könnten Spieler wie Julián Álvarez oder Haaland verpflichten. Diese Transfers zahlen sich innerhalb von fünf Jahren selbst ab, und Barcelonas Finanzen sind bereit dafür», so der Klubverantwortliche.

Insbesondere Haaland ist schon seit Jahren ein Wunschspieler von Barça. Soler mahnt aber etwas zur Vorsicht: «Am Ende des Tages muss Barça sehr sorgfältig darauf achten, welche Verpflichtungen man in Bezug auf die Gehaltsstruktur tätigt. Wir haben uns ein Limit gesetzt, und das werden wir nicht überschreiten. Wir müssen Spieler zu Marktpreisen verpflichten und dabei unsere Gehaltsstruktur im Blick behalten.»

Der amtierende Präsident Joan Laporta erwähnte Haaland bereits im Mai 2025 öffentlich und sagte damals, dass ein Transfer des Norwegers «nicht unmöglich» sei. Ob und wann der La Liga-Klub aktiv wird, ist allerdings noch völlig offen. Der 25-Jährige steht bei Manchester City noch sehr langfristig bis 2034 (!) unter Vertrag.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Stürmer gesucht

Barça nimmt jetzt auch Omar Marmoush ins Visier

25.02.2026 - 16:38
Kann finanziert werden

Barça spricht schon öffentlich von Haaland-Transfer

25.02.2026 - 11:31
Zu langweilig

Ronaldinho mag es nicht, Fussballspiele zu schauen

24.02.2026 - 16:03
Gespräche beginnen

Barça fasst Plan, wie Marcus Rashford fix verpflichtet wird

24.02.2026 - 15:51
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34
Medizintest absolviert

16-jähriger Engländer Ajay Tavares schliesst sich Barça an

23.02.2026 - 14:12
Ter Stegen & Ansu Fati

Barça fixiert zwei Abgänge von Topverdienern im Sommer

23.02.2026 - 12:32
Finanziell möglich?

Bastoni im Fokus mehrerer Topklubs – Barca tendiert zu Inter-Star

22.02.2026 - 13:28
Zukunft ungewiss

Balde im Fokus: Inter und Manchester United prüfen Optionen

22.02.2026 - 10:31
Neue Ablöse geleakt?

Alarm beim BVB: Real Madrid gibt bei Nico Schlotterbeck Gas

21.02.2026 - 17:09