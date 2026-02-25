Barça spricht schon öffentlich von Haaland-Transfer

Im zurzeit stattfindenden Präsidentschaftskampf beim FC Barcelona wird auch viel über mögliche Verstärkungen gesprochen. Erling Haaland ist nun auch ein Thema.

Gegenüber «Cadena SER» sagt das langjährige Barça-Vorstandsmitglied Joan Soler, dass sich die Katalanen absolute Spitzenspieler leisten können – trotz der finanziellen Engpässe in den vergangenen Jahren. «Ja, wir könnten Spieler wie Julián Álvarez oder Haaland verpflichten. Diese Transfers zahlen sich innerhalb von fünf Jahren selbst ab, und Barcelonas Finanzen sind bereit dafür», so der Klubverantwortliche.

Insbesondere Haaland ist schon seit Jahren ein Wunschspieler von Barça. Soler mahnt aber etwas zur Vorsicht: «Am Ende des Tages muss Barça sehr sorgfältig darauf achten, welche Verpflichtungen man in Bezug auf die Gehaltsstruktur tätigt. Wir haben uns ein Limit gesetzt, und das werden wir nicht überschreiten. Wir müssen Spieler zu Marktpreisen verpflichten und dabei unsere Gehaltsstruktur im Blick behalten.»

Der amtierende Präsident Joan Laporta erwähnte Haaland bereits im Mai 2025 öffentlich und sagte damals, dass ein Transfer des Norwegers «nicht unmöglich» sei. Ob und wann der La Liga-Klub aktiv wird, ist allerdings noch völlig offen. Der 25-Jährige steht bei Manchester City noch sehr langfristig bis 2034 (!) unter Vertrag.