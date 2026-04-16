Wojciech Szczesny macht grosse Ankündigung

Der polnische Keeper Wojciech Szczesny macht beim FC Barcelona eine grosse Ankündigung.

Der 35-jährige Routinier verabschiedet sich bei den Katalanen. «Ich weiss, dass ich nicht lange hier bleiben werde, da ich kein fester Bestandteil des Teams bin», wird Szczesny von Fabrizio Romano zitiert.

Der Goalie führt aus: «Es war eine grossartige Erfahrung für mich, sowohl persönlich als auch für meine Familie, und wir sind sehr dankbar für die Zeit, die wir hier verbracht haben.» Mit seiner Familie wechselte er im Oktober 2024 nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen zu Barça. In der ersten Saison konnte er sich sogar noch einmal als Stammkeeper etablieren.

In dieser Saison bestritt er noch zehn Partien. Über 90 Minuten spielte er letztmals allerdings im November des vergangenen Jahres.

Vor seinem Wechsel zu Barça gab Szczesny eigentlich bereits sein Karriereende bekannt. Der Klub holte ihn quasi aus der Pension. Nun könnte er endgültig in den Ruhestand treten.