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Geht Araujo?

Barça zieht einen Verkauf des Captains in Betracht

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 12:45
Barça zieht einen Verkauf des Captains in Betracht

Der FC Barcelona ist in diesem Sommer offen für einen Verkauf seines Kapitäns Ronald Araujo.

Der 27-jährige Uruguayer steht eigentlich noch langfristig bis 2031 unter Vertrag. Laut «Sport» ist ein Transfer des Abwehrspielers in dieser Wechselperiode nicht ausgeschlossen. Tatsächlich soll ihn Trainer Hansi Flick zum jetzigen Zeitpunkt nur noch als Innenverteidiger Nummer 5 hinter Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martin und Andreas Christensen erachten. Dies soll der Coach Araujo in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt haben.

Vorerst wolle dieser von einem Abgang allerdings (noch) nichts wissen. Vielmehr möchte Araujo um seinen Platz im Team kämpfen.

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