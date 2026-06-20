Gehaltskürzung: Barça vereinbart Verlängerung mit Defensiv-Star

Barça ist offenbar die nächste Vertragsverlängerung geglückt – ein Defensiv-Star bindet sich für weniger Gehalt an den spanischen Meister.

Nachdem es schon vor einigen Wochen gut aussah, was die Vertragsverlängerung von Andreas Christensen beim FC Barcelona anbelangt, scheint nun eine finale Einigung vorzuliegen.

«Cadena SER» zufolge wird der Defensiv-Star seinen in wenigen Tagen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Einher geht diese Entscheidung mit einer erheblichen Gehaltskürzung. Christensen wird demnach ein niedrigeres Festgehalt erhalten – durch verschiedene Bonuszahlungen kann das Salär aber ansteigen.

Barça betrachtet Christensen aufgrund seiner Erfahrung und Zuverlässigkeit weiterhin als wertvollen Spieler – und das trotz einer körperlich besonders anspruchsvollen Saison.

Der 30-Jährige kam insgesamt nur auf 18 Einsätze (543 Minuten) und zahlte damit einen hohen Preis für die schwere Bänderverletzung, die er sich im Dezember zugezogen hatte. Die Verletzung zwang ihn zu einer Pause von etwa viereinhalb Monaten.