Barça-Präsident Joan Laporta lässt Bombe platzen und ruft Neuwahlen aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 10:59
Beim FC Barcelona kommt es zu grossen Ereignissen auf Führungsebene: Barça-Präsident Joan Laporta ruft demnächst Neuwahlen aus.

Der 63-Jährige ist im März 2021 an die Spitze der Katalanen zurückgekehrt, ist aber nicht völlig unumstritten. Nun will er aber den positiven Drive ausnutzen und will sich in seinem Amt bestätigen lassen. Laut einem Bericht der «Mundo Deportivo» wird Barça am kommenden Montag Neuwahlen ankündigen. Dies bedeutet, dass Laporta und auch Vorstandsmitglieder, die sich wiederwählen lassen möchten, für die kommenden Montag in Ausstand treten müssen.

Ein Drittel der aktuellen Führungskräfte müssen allerdings im Amt bleiben, damit der Verein nicht von einem temporären Management dirigiert wird.

Geplant sei, dass der bisherige Geschäftsführer Sport, Rafa Yuste, bis zum 30. Jun als Interimspräsident fungiert.

Geht es nach Laporta wird er anschliessend im Amt wiedergewählt. Den jetzigen Zeitpunkt erachtet er als richtig, da es sportlich gerade gut läuft und der Klub auch wirtschaftlich wieder auf deutlich stabileren Füssen steht als noch vor einem bzw. zwei Jahren. Insbesondere mit der Wiedereröffnung des Camp Nou hat sich die Lage deutlich entspannt. Auf Einnahmenseite konnte ein grosser Sprung realisiert werden.

