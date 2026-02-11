SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Muss pausieren

Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 12:52
Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

Barcelonas englischer Angreifer Marcus Rashford fällt vorläufig aus.

Wie die Katalanen mitteilen, klagt der 28-Jährige über Knieschmerzen und muss deshalb vorerst kürzertreten. Rashford verpasst aus diesem Grund die Partie in der Copa del Rey gegen Atlético am Donnerstagabend.

Die Probleme rühren vom letzten Ligaspiel gegen Mallorca am vergangenen Samstag. Wie lange der Angreifer nun pausieren muss, steht noch nicht fest und hängt vom Genesungsverlauf bzw. vom Zurückgehen der Schmerzen ab.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Stürmer soll kommen

Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen

11.02.2026 - 16:23
Muss pausieren

Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

11.02.2026 - 12:52
Es wird ernst

Ein MLS-Klub hat das erste konkrete Angebot für Lewandowski abgegeben

10.02.2026 - 12:34
Je nach Ausgang der Wahlen

Bei Barça könnte es im Sommer zum Hansi Flick-Knall kommen

9.02.2026 - 15:39
Brisantes Angebot

Galatasaray blitzt mit Millionen-Offerte für Barça-Talent Marc Bernal ab

9.02.2026 - 11:17
Wechsel im Sommer möglich?

FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

8.02.2026 - 11:31
Hansi Flick spricht

Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

7.02.2026 - 12:05
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15
Neuer Vertrag

Barça vollzieht U-Turn: Robert Lewandowski könnte bleiben

6.02.2026 - 10:59
Nach Operation

Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

5.02.2026 - 10:25