Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

Barcelonas englischer Angreifer Marcus Rashford fällt vorläufig aus.

Wie die Katalanen mitteilen, klagt der 28-Jährige über Knieschmerzen und muss deshalb vorerst kürzertreten. Rashford verpasst aus diesem Grund die Partie in der Copa del Rey gegen Atlético am Donnerstagabend.

Die Probleme rühren vom letzten Ligaspiel gegen Mallorca am vergangenen Samstag. Wie lange der Angreifer nun pausieren muss, steht noch nicht fest und hängt vom Genesungsverlauf bzw. vom Zurückgehen der Schmerzen ab.