Barça vollzieht U-Turn: Robert Lewandowski könnte bleiben

Der Vertrag von Torjäger Robert Lewandowski läuft zum Saisonende aus. Bislang deutete wenig auf eine Vertragsverlängerung des 37-jährigen Polen hin. Tatsächlich tut sich diesbezüglich aber etwas.

Die Katalanen schliessen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Stürmer laut «ESPN» nicht mehr aus. Trainer Hansi Flick soll mit den Auftritten von Lewandowski weiterhin sehr zufrieden sein. Der deutsche Coach setzt den Angreifer inzwischen dosiert ein. Der Ex-Bayern-Profi liefert aber ab, wenn er gefragt ist.

Eine Verlängerung bis Juni 2027 steht im Raum, wobei Sportdirektor Deco noch keine konkreten Verhandlungen mit Lewandowski bzw. dessen Berater Pini Zahavi geführt hat. Klar ist, dass Lewandowski eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen müsste. Und diese würde wohl ziemlich drastisch ausfallen: Statt rund 20 Mio. Euro pro Jahr soll Barça bereit sein, dem Angreifer noch die Hälfte davon zu zahlen.

Lewandowski hält sich alle Optionen offen und will gemäss eigener Aussage erst im Sommer entscheiden, wie und wo es für ihn weitergeht.