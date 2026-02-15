FC Barcelona beobachtet hochgelobten Nachwuchsspieler

Der Name Jesse Bisiwu taucht zunehmend in internationalen Transferberichten auf. Wie die spanische Sportzeitung «Mundo Deportivo» meldet, gehört der Nachwuchsspieler zu den Akteuren, die vom amtierenden spanischen Meister aufmerksam verfolgt werden. Vor allem seine sportliche Entwicklung soll intern genau analysiert werden.

Bestätigt wird dieses Interesse auch aus dem Umfeld des Spielers. Berater Mobindi Marthy erklärte, dass FC Barcelona zu den Klubs zählt, die Bisiwu sehr genau beobachten. Der junge Profi habe sich mit seinen Leistungen ins Blickfeld mehrerer internationaler Vereine gespielt.

Darüber hinaus sprach Marthy von bereits bestehenden Kontakten. Demnach gebe es offizielle Gespräche mit verschiedenen Klubs, darunter auch absolute Schwergewichte des europäischen Fußballs. Ob und wann sich daraus ein konkreter nächster Karriereschritt für Bisiwu ergibt, ist offen – das Interesse eines Klubs wie Barcelona unterstreicht jedoch, welches Potenzial ihm zugetraut wird.