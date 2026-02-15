SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Potenzial

FC Barcelona beobachtet hochgelobten Nachwuchsspieler

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 15:28
FC Barcelona beobachtet hochgelobten Nachwuchsspieler

Der Name Jesse Bisiwu taucht zunehmend in internationalen Transferberichten auf. Wie die spanische Sportzeitung «Mundo Deportivo» meldet, gehört der Nachwuchsspieler zu den Akteuren, die vom amtierenden spanischen Meister aufmerksam verfolgt werden. Vor allem seine sportliche Entwicklung soll intern genau analysiert werden.

Bestätigt wird dieses Interesse auch aus dem Umfeld des Spielers. Berater Mobindi Marthy erklärte, dass FC Barcelona zu den Klubs zählt, die Bisiwu sehr genau beobachten. Der junge Profi habe sich mit seinen Leistungen ins Blickfeld mehrerer internationaler Vereine gespielt.

Darüber hinaus sprach Marthy von bereits bestehenden Kontakten. Demnach gebe es offizielle Gespräche mit verschiedenen Klubs, darunter auch absolute Schwergewichte des europäischen Fußballs. Ob und wann sich daraus ein konkreter nächster Karriereschritt für Bisiwu ergibt, ist offen – das Interesse eines Klubs wie Barcelona unterstreicht jedoch, welches Potenzial ihm zugetraut wird.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Grosses Potenzial

FC Barcelona beobachtet hochgelobten Nachwuchsspieler

15.02.2026 - 15:28
Was macht der Superstar?

Barça-Zukunft und Chicago-Angebot: Insider spricht über Robert Lewandowski

14.02.2026 - 11:42
Norweger ist umworben

BVB bestimmt das Preisschild für Julian Ryerson

13.02.2026 - 16:01
"Keine Ahnung"

Pep Guardiola weiss über Zukunft von Captain Bernardo Silva nicht Bescheid

13.02.2026 - 14:15
Finanzielles

Fixer Rashford-Wechsel zu Barça wird zur Hängepartie

13.02.2026 - 10:57
4:0-Sieg von Atlético

Atlético-Coach Diego Simeone verspottet Lamine Yamal bei Demontage

13.02.2026 - 09:58
Grosse Auswahl

Robert Lewandowski hat Angebote von 5 Klubs vorliegen

12.02.2026 - 17:38
"Drei-Säulen-Offensive"

Barça-Präsidenten-Kandidat Victor Font kündigt Rückkehr von Messi an

12.02.2026 - 15:09
Stürmer soll kommen

Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen

11.02.2026 - 16:23
Muss pausieren

Barça-Stürmer Marcus Rashford fällt mit Knieschmerzen aus

11.02.2026 - 12:52