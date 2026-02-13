SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Finanzielles

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 10:57
Fixer Rashford-Wechsel zu Barça wird zur Hängepartie

Der FC Barcelona würde Marcus Rashford im Sommer nach dessen bislang überzeugenden Auftritten fix von Manchester United übernehmen, woher er bislang ausgeliehen ist. Der Plan erweist sich aber als finanzieller Drahtseilakt.

Barça verfügt beim 28-jährigen Angreifer über eine Kaufoption in Höhe von 26 Mio. Pfund. Die Katalanen hoffen aber auf einen Rabatt – offenbar vergeblich. ManUtd erachtet bereits diesen Preis für Rashford als günstig und wolle dem La Liga-Klub nicht weiter entgegenkommen, heisst es bei «Sport».

Die Red Devils können wohl durchaus pokern. Dank seiner guten Auftritte in Barcelona hat Rashford auch anderswo einen Markt. Die ausgerufenen 26 Mio. Pfund oder sogar noch mehr könnten auch andere Vereine locker hinblättern.

Der englische Nationalspieler hat in dieser Saison bislang 34 Partien im Trikot der Blaugrana bestritten und dabei zehn Treffer erzielt. Hinzu kommen 13 Assists. Die statsitischen Werte passen. Nun stellt sich die Frage, ob sie den geforderten Preis auch rechtfertigen.

