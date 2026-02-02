Marc-André ter Stegen hat sich schwer verletzt – WM in akuter Gefahr

Nur kurze Zeit nach seinem Wechsel von Barça zum FC Girona muss der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen einen schweren Rückschlag hinnehmen.

Laut einem Bericht von «Cadena SER» hat sich der 33-Jährige eine gravierende Oberschenkelverletzung zugezogen, die ihn wohl bis April ausser Gefecht setzen wird. Ter Stegen stand am vergangenen Samstag bei der 0:1-Niederlage gegen Real Ovideo während 90 Minuten zwischen den Pfosten. Dabei soll er sich die Muskelverletzung zugezogen haben.

Die Blessur rückt eine WM-Teilnahme von ter Stegen in weite Ferne. Ohnehin hätte er angesichts seines langen Ausfalls in der vergangenen und dieser Saison arg um seinen Platz kämpfen müssen. Nun bleibt ihm vor WM-Start im Juni wohl nur sehr kurze Zeit, sich noch zu empfehlen. Möglicherweise ist der Kampf sogar schon verloren.

Ter Stegen schlug sich in den vergangenen Jahren mit gravierenden Knie- und Rückenproblemen herum. Nun kommen auch muskuläre Probleme mit dem Oberschenkel hinzu.