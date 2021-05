Pep Guardiola plaudert Agüero- und Messi-Zukunft aus

Längst ist es kein Geheimnis mehr: Sergio Agüero wird in der kommenden Saison mit grosser Wahrscheinlichkeit im Camp Nou als Spieler des FC Barcelona auflaufen. Auch sein bisheriger Trainer Pep Guardiola hat keine Zweifel mehr.

Nach dem Saisonabschluss in der Premier League findet der Spanier in der “BBC” eindeutige Worte, was die Zukunft seines langjährigen Torjägers angeht: “Ich bin nahezu sicher. Vielleicht lüfte ich da ein Geheimnis, aber vielleicht steht ein Deal mit meinem Herzensklub aus Barcelona kurz bevor. Er wird mit dem besten Spieler aller Zeiten, Lionel Messi, zusammenspielen. Und ich bin sicher, er wird dort eine gute Zeit haben und er wird Barça besser machen, wenn er auf dem Feld steht.” Guardiola schlägt also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe und verkündet gleichzeitig den Agüero-Wechsel zu Barça und auch den Verbleib von Messi dort.

Von offizieller Seite gibt es noch keine Bestätigung, die Personalien scheinen aber entschieden zu sein.

