Antonio Rüdiger hofft weiterhin auf Zukunft bei Real Madrid

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 15:50
Abwehrspieler Antonio Rüdiger hofft weiterhin auf eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid.

Der 32-jährige Innenverteidiger verfügt über einen Ende Juni auslaufenden Kontrakt. Laut «AS» forcieren Rüdiger und sein Bruder und Berater Sahr Senesie noch keine Gespräche mit anderen Klubs. Zunächst fokussiert man sich ganz auf Real und will vom La Liga-Klub wissen, ob es eine gemeinsame Zukunft gibt.

Diese Entscheidung soll aber erst kurz vor Saisonende folgen. Geduld ist also gefragt. Rüdiger konnte in dieser Saison verletzungsbedingt erst sieben Ligaspiele bestreiten. Die Verletzungsanfälligkeit bereitet den Klubbossen durchaus Sorgen. Zwischenzeitlich galt eine Verlängerung sogar als unwahrscheinlich. Das letzte Worte ist aber noch nicht gesprochen.

Sollte der Weg Rüdigers in Madrid nicht weitergehen, könnten lukrative Angebot aus Saudi-Arabien oder der Türkei folgen.

