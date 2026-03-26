So lief es mit der angeblich falschen Untersuchung bei Mbappé wirklich

Die medizinische Abteilung von Real Madrid wird gerade stark hinterfragt: Berichten zufolge wurde Kylian Mbappé nach seinen Knieproblemen am falschen Fuss untersucht. Nun räumt der Stürmer mit den falschen Gerüchten auf und stellt klar, wie es wirklich war.

Beim Aufenthalt bei der französischen Nationalmannschaft betont der 27-jährige Torjäger, dass er bei seinem Klub nicht falsch untersucht wurde, wie es der spanische Journalist Daniel Riolo ursprünglich berichtet hatte. Mehrere Medien griffen die Aussagen auf und bestätigten sie. Mbappé dementiert beim Aufenthalt bei der französischen Nationalmannschaft nun allerdings: «Die Information, dass wir das falsche Knie untersucht haben, stimmt nicht.»

Der Angreifer sucht den Fehler vielmehr bei sich, da er zunächst nicht oder zu wenig klar auf seine Blessur hingewiesen hat: «Ich trage möglicherweise eine indirekte Verantwortung, weil ich nicht kommuniziert habe. Wenn man nicht kommuniziert, was man hat und etwas passiert, öffnet das Raum für Interpretationen, und jeder stürzt sich darauf. So ist das nun mal.»

Letztlich hat eine weitere Untersuchung in Paris Klarheit geschaffen. «Ich hatte das Glück, die richtige Diagnose zu erhalten, als ich nach Paris kam, und gemeinsam konnten wir den besten Plan finden, um wieder auf höchstem Niveau zu spielen.» Einfach sei es nicht gewesen: «Es gab viel Frustration, viel Wut und auch etwas Angst. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht wusste, was mit mir los war. Ich habe diese Zeit nicht gerade gut überstanden; ich war nicht gerade der glücklichste Spieler der Welt.»

In dieser Woche testet Frankreich im Hinblick auf die WM in den USA gegen Brasilien und Kroatien. Mbappé ist einsatzfähig.