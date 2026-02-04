Nach Upamecano-Absage
Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid
Real Madrid wird im Sommer in der Innenverteidigung Neuzugänge tätigen. Nachdem Wunschkandidat Dayot Upamecano wegen dessen Vertragsverlängerung beim FC Bayern vom Markt ist, rückt Ibrahima Konaté wieder in den Fokus.
Mit dem 26-jährigen Franzosen haben sich die Madrilenen bereits in der Vergangenheit beschäftigt. Dann rückte man etwas von ihm ab. Laut «ESPN» findet sich sein Name nun aber doch wieder auf der Shortlist von Real. Allerdings mit gewissen Vorbehalten: Konaté müsste seine finanziellen Wünsche offenbar senken.
Diese hat der La Liga-Klub offenbar bereits in Erfahrung gebracht, da der Verteidiger im Sommer ablösefrei wechseln und schon jetzt mit anderen Vereinen verhandeln kann. Konaté läuft seit 2021 für Liverpool auf. Davor war er während vier Jahren in der Bundesliga bei RB Leipzig aktiv.
