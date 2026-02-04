SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Upamecano-Absage

Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 19:04
Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

Real Madrid wird im Sommer in der Innenverteidigung Neuzugänge tätigen. Nachdem Wunschkandidat Dayot Upamecano wegen dessen Vertragsverlängerung beim FC Bayern vom Markt ist, rückt Ibrahima Konaté wieder in den Fokus.

Mit dem 26-jährigen Franzosen haben sich die Madrilenen bereits in der Vergangenheit beschäftigt. Dann rückte man etwas von ihm ab. Laut «ESPN» findet sich sein Name nun aber doch wieder auf der Shortlist von Real. Allerdings mit gewissen Vorbehalten: Konaté müsste seine finanziellen Wünsche offenbar senken.

Diese hat der La Liga-Klub offenbar bereits in Erfahrung gebracht, da der Verteidiger im Sommer ablösefrei wechseln und schon jetzt mit anderen Vereinen verhandeln kann. Konaté läuft seit 2021 für Liverpool auf. Davor war er während vier Jahren in der Bundesliga bei RB Leipzig aktiv.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Letztes Puzzlestück?

Real Madrid erwägt Weltrekord-Angebot für Phil Foden

5.02.2026 - 17:03
Nach Upamecano-Absage

Liverpool-Profi Ibrahima Konaté ist doch wieder auf dem Schirm von Real Madrid

4.02.2026 - 19:04
Autorität infrage gestellt

Real-Profis hinterfragen Kuschelkurs von Alvaro Arbeloa

4.02.2026 - 17:22
Enttäuschung pur

Real Madrid verhindert Transfer von Fran Garcia in letzter Minute

4.02.2026 - 12:14
Wechsel schon im Sommer?

ManCity hat für die Guardiola-Nachfolge 3 Namen auf der Shortlist

3.02.2026 - 18:53
Ein Thema bei ManCity

Xabi Alonso steht auf der Shortlist für die Guardiola-Nachfolge

2.02.2026 - 16:26
Unai Emery im Gespräch

Real Madrid zweifelt an Arbeloa und denkt an Premier League-Coach

29.01.2026 - 16:10
Nach Pleite bei Benfica

Real-Stürmer Kylian Mbappé spricht selbst von einer «Schande»

29.01.2026 - 12:04
Persönliche Gespräche

Florentino Perez hat Real-Profis nach Alonso-Trennung ins Gewissen geredet

28.01.2026 - 14:11
Hohe Forderungen

Vinicius Junior stellt Real Madrid ein Ultimatum

28.01.2026 - 10:32