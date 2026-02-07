Real Madrid hat keine Zweifel an Alvaro Arbeloa

Real Madrid hat unter Alvaro Arbeloa nicht den besten Start erwischt. Zweifel an seiner Person kommen deshalb allerdings nicht auf.

Seitdem Alvaro Arbeloa vor rund vier Wochen das Trainerruder bei Real Madrid übernommen hat, lieferten die Blancos einige fragwürdige und nicht überzeugende Auftritte ab. In der Vereinsführung kommen deshalb aber offenbar keine Zweifel auf.

Der spanischen Digitalzeitung «OkDiario» zufolge steht Real voll hinter Arbeloa und ist begeistert davon, wie es dem 43-Jährigen gelungen ist, die Mannschaft nach einer schwierigen Phase nach der Trennung von Xabi Alonso wieder aufzurichten.

Unter anderem ist Real der Meinung, dass es Arbeloas grösste Stärke ist, den Madrider Kader mit vielen hochtrabenden Egos in der Kabine zu managen.

Real beobachte aber weiterhin den Markt an möglichen Trainern, die zur neuen Saison übernehmen könnten. Vorerst geniesst aber Arbeloa das volle Vertrauen.