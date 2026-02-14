SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Real Madrid trifft Zukunftsentscheidung bei Alexander-Arnold

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 12:31
Seit seinem Wechsel zu Real Madrid hat Trent Alexander-Arnold noch nicht nachhaltig imponieren können. Die Blancos haben nun über die gemeinsame Zukunft entschieden.

Wenn man bedenkt, wie gross das Interesse von Real Madrid an Trent Alexander-Arnold im vergangenen Sommer war, ist das bisherige Ergebnis der Zusammenarbeit eine einzige Enttäuschung.

Trotz allem sollen an der Arbeitskonstellation keine Veränderungen vorgenommen werden. Wie «Okdiario» berichtet, ist das Madrider Vertrauen in Alexander-Arnold weiterhin ungebrochen. Eine Trennung nach dieser Saison ist damit vom Tisch.

Über diese wurde zuletzt immerhin gemutmasst, Manchester City soll sich gerüchtehalber konkret mit Alexander-Arnold beschäftigen. Der Rechtsverteidiger hat aufgrund von verschiedenen Verletzungen bisher nur zwölf Pflichtspiele (511 Minuten) für Real absolviert.

Alexander-Arnold ist auch deshalb fest eingeplant, weil Urgestein Daniel Carvajal damit liebäugeln soll, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und sich noch mal einer neuen Herausforderung zu widmen.

