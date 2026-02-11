UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

Real Madrid legt seinen inzwischen jahrelang anhaltenden juristischen Streit mit der UEFA nieder.

Wie die Madrilenen in einem kurzen Statement auf ihrer Webseite verkünden, sei nun gemeinsam mit dem europäischen Verband und auch mit der Vereinigung der European Football Clubs (EFC) eine Einigung «zum Wohle des europäischen Fussballs» erzielt worden. Wie diese genau aussieht und was hinter den Kulissen konkret besprochen wurde, wird nicht verkündet.

Die Grundsatzvereinbarung soll auch dazu dienen, die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der europäischen Super League beizulegen. Real Madrid war zusammen mit Barça jener Klub, der noch an der Idee der Super League festhielt. Bislang wurde dieser Wettbewerb aber noch nicht in die Tat umgesetzt. Dabei könnte es nun angesichts der Annäherung von Real und der UEFA auch bleiben.