SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Einigung erzielt

UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 15:46
UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

Real Madrid legt seinen inzwischen jahrelang anhaltenden juristischen Streit mit der UEFA nieder.

Wie die Madrilenen in einem kurzen Statement auf ihrer Webseite verkünden, sei nun gemeinsam mit dem europäischen Verband und auch mit der Vereinigung der European Football Clubs (EFC) eine Einigung «zum Wohle des europäischen Fussballs» erzielt worden. Wie diese genau aussieht und was hinter den Kulissen konkret besprochen wurde, wird nicht verkündet.

Die Grundsatzvereinbarung soll auch dazu dienen, die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der europäischen Super League beizulegen. Real Madrid war zusammen mit Barça jener Klub, der noch an der Idee der Super League festhielt. Bislang wurde dieser Wettbewerb aber noch nicht in die Tat umgesetzt. Dabei könnte es nun angesichts der Annäherung von Real und der UEFA auch bleiben.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Einigung erzielt

UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

11.02.2026 - 15:46
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 - 13:58
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Im Sommer

Knall in Madrid: Dani Carvajal hat entschieden, Real zu verlassen

10.02.2026 - 14:02
Gehen oder bleiben

Widersprüchliche Berichte um Sandro Tonali

8.02.2026 - 17:45
Transferziel

Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

8.02.2026 - 17:28
Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

8.02.2026 - 10:48
Vor einem Monat installiert

Real Madrid hat keine Zweifel an Alvaro Arbeloa

7.02.2026 - 17:07
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15