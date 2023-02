Galatasaray: Neues Treffen wegen Nicolo Zaniolo

Galatasaray arbeitet weiterhin an einer Verpflichtung des italienischen Stürmers Nicolo Zaniolo (4-4-2.ch berichtete).

Der 23-Jährige hat sich bei der AS Roma mit der Klubleitung überworfen und sucht eine neue Herausforderung. Ein geplanter Wechsel in die Premier League scheiterte, in die Türkei könnte Zaniolo noch gehen, das Transferfenster ist dort noch bis Mittwochabend geöffnet. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat sich Galatasaray mit dem Spieler bereits geeinigt, nun müssen sich die Klubs bezüglich Ablöse finden. Ein Angebot in Höhe von 22 Mio. Euro plus Boni steht im Raum. Galatasaray möchte nun möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen.

psc 6 Februar, 2023 09:52