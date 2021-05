Gehalt geleakt: Geldsegen für José Mourinho

Die Unterschrift von José Mourinho als neuer Trainer der AS Roma lohnt sich für diesen vor allem auch finanziell.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, kassiert der 58-jährige Portugiese in seiner ersten Saison zurück in Italien mehr als 15 Mio. Euro – und dies ohne etwaige Boni. Der Clou: Tottenham, wo sein Vertrag trotz Entlassung vor knapp einem Monat noch weiterläuft, muss aus vertraglichen Gründen auf diese Summe aufstocken. Die AS Roma übernimmt “nur” 7,5 Mio. Euro Basisgehalt. Ab Sommer 2022 gilt dann für den Starcoach dann dieses Salär.

Mourinho übernimmt in Rom im Sommer für seinen Landsmann Paulo Fonseca und unterschrieb bis 2024.

psc 4 Mai, 2021 21:00