Der Portugiese tritt die Nachfolge seines Landsmanns Paulo Fonseca an, der zum Saisonende gehen muss. Mourinho kehrt erstmals seit 2010 in die Serie A zurück. Bei den Nerazzurri feierte er grosse Erfolge und führte das Team sogar zum Gewinn des Triples.

Diese Saison begann er als Cheftrainer von Tottenham. Dort musste er allerdings Mitte April gehen. Mourinho betont direkt nach seinem Abgang, dass er sofort einen neuen Posten übernehmen will. Dies gelingt ihm nun. Er unterschreibt für drei Jahre bis 2024.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021