Stephan El Shaarawy kehrt zur Roma zurück

Der italienische Torjäger Stephan El Shaarawy kehrt nach anderthalb Jahren in China wieder zur AS Roma zurück.

Wie “Sky Italia” berichtet, wird der 28-Jährige bereits am Sonntag zum Medizintest bei den Giallorossi erwartet. El Shaarawy stand bereits von 2016 bis 2019 bei den Römern unter Vertrag, ehe er sich für 16 Mio. Euro Shanghai Shenhua anschloss. Die Zelte in China bricht der italienische Nationalspieler nun wieder ab und kehrt in die Heimat zurück. Eine Klausel in seinem Vertrag, der bis 2022 läuft, macht dies möglich.

psc 22 Januar, 2021 20:09