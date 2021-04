Ex-YB- und GC-Profi Senad Lulic kehrt im Sommer in die Schweiz zurück

Der frühere GC- und YB-Profi Senad Lulic bricht seine Zelte bei Lazio im Sommer nach insgesamt zehn Jahren ab und kehrt für die letzten Jahre seiner Aktivkarriere in die Schweiz zurück.

Der Vertrag des 35-jährigen Flügelspielers, der bei den Römern Kapitän ist, läuft zum Saisonende aus. Wie der italienische Transferexperte Nicolò Schira berichtet, hat sich Lulic entschieden, den Kontrakt nicht mehr zu verlängern. Stattdessen will er in die Schweiz zurückkehren und mit der Familie sesshaft werden. Die letzten Jahre seiner Aktivkarriere möchte er bei einem Klub in der Schweiz verbringen.

Der Routinier wurde in der Jugend von Chur 97 ausgebildet und fand dann via Bellinzona den Weg zu GC und später YB. Das Interesse an ihm dürfte durchaus gross sein, da er keine Ablöse kostet. Er blickt auch auf 57 Länderspiele mit Bosniern zurück. Die internationale Karriere hat er Ende 2017 beendet.

psc 15 April, 2021 13:45