FCB-Mittelstürmer Tician Tushi geht in die Challenge League

Mittelstürmer Tician Tushi, der vom FC Basel dazu aufgefordert wurde, einen neuen Klub zu suchen, ist offenbar fündig geworden: Für den 21-Jährigen geht es zu Neuchâtel Xamax in die Challenge League.

Die Neuenburger verpflichten den 21-Jährigen laut «ArcInfo» nach der Vertragsauflösung mit Brahima Ouattara, der nicht mehr zum Training erschien. Tician Tushi bestritt in dieser Saison lediglich zwei Spiele für die FCB-Profis und kam zudem viermal für die U21 in der Promotion League zum Zug. Vor Jahresfrist war er an den FC Winterthur ausgeliehen und verhalf den Zürchern mit einigen Toren zum Aufstieg. Die Rückkehr ans Rheinknie, wo er seit der U17 auch ausgebildet wurde, war von wenig Erfolg gekrönt. Die grosse Konkurrenz in der Offensive verhinderte regelmässige Einsätze. Deshalb hat ihn die Klubleitung zu einem Wechsel aufgefordert, der nun in Kürze über die Bühne gehen wird.

psc 30 Januar, 2023 14:29