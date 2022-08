Perfekt: Der FC Basel verpflichtet Nati-Stürmer Andi Zeqiri

Der FC Basel bestätigt am Dienstagabend die Ankunft von Nati-Stürmer Andi Zeqiri.

Der 23-Jährige wechselt zunächst für diese Saison auf Leihbasis von Premier League-Klub Brighton & Hove Albion ans Rheinknie. Im Anschluss verfügt der FCB über eine Kaufoption für den Angreifer. “Wir freuen uns sehr, einen Stürmer zu holen, der die Schweizer Liga bereits bestens kennt. Andi Zeqiri zeichnet sich in der Offensive vor allem durch seine tolle Mentalität und seinen unbändigen Willen aus. Er ist schnell sowie trickreich und wird unsere Offensive mit diesen Qualitäten bereichern”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Transfer.

Zeqiri, der in der vergangenen Saison für Bundesligist Augsburg stürmte, freut sich auf die neue Herausforderung in Basel: “Der FC Basel ist eine Top-Adresse und der Club international bekannt. Ich habe den FCB als kleiner Junge in der Champions League spielen gesehen und seither träume ich davon, für diese Farben aufzulaufen. Dazu kommt, dass mit Alex Frei ein ehemaliger Weltklasse-Stürmer als Trainer agiert. Das ist für mich als Stürmer besonders wichtig, ich möchte von ihm lernen und mich unter ihm weiter verbessern. Natürlich hoffe ich, auch hinsichtlich der diesjährigen WM, auf viel Spielpraxis und den maximalen Erfolg mit dem Team.”

𝐀 𝐍 𝐃 𝐈 𝐙 𝐄 𝐐 𝐈 𝐑 𝐈 = 🔴🔵🚀#SaliAndi 🤝✍️ Der 23-jährige 🇨🇭 Nationalspieler wechselt per sofort leihweise bis Ende Saison vom @OfficialBHAFC aus der Premier League zum FC Basel 1893. Der FCB besitzt eine Kaufoption 🤩#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 2, 2022

psc 2 August, 2022 21:07