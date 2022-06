Perfekt: Der FCB begrüsst Jungstar Zeki Amdouni

Der FC Basel setzt seine Transferoffensive fort und nimmt den Schweizer Nachwuchsnationalspieler Zeki Amdouni unter Vertrag.

Der 21-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis für zwei Jahre von seinem Stammklub Lausanne-Sport zu den Baslern. Diese verfügen über eine Kaufoption in Höhe von rund 4 Mio. Franken. Zeki Amdouni sorgte in der vergangenen Super League-Saison für Furore, wo ihm für seinen Verein in 34 Spielen zwölf Treffer gelungen sind. Auch der FCZ und ausländische Klubs sollen ihn umgarnt haben, der jüngst von Nati-Coach Murat Yakin erstmals für die Nati aufgebotene Stürmer entschied sich aber für das Angebot aus Basel.

“Wir sind sehr glücklich, einen jungen und talentierten Schweizer Stürmer verpflichten zu können. Zeki Amdouni hat sowohl in der Super League wie auch in der U21-Nationalmannschaft seine Qualitäten gezeigt. Mit seinen Fähigkeiten sind wir überzeugt, dass unsere Offensive nun optimal aufgestellt ist, um neue Saison erfolgreich zu gestalten”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Neuzugang.

psc 24 Juni, 2022 18:52