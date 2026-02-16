SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Pyro aus Servette-Fanzug verursacht Mega-Schaden in Lausanne

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 15:05
Servette hat sich am Montag in einem Statement auf der Webseite zu den Vorgängen rund um einen Pyro-Vorfall im Zusammenhang mit einem Fanzug geäussert.

Die Aktion ereignete sich nach dem Westschweizer Derby am Sonntag und soll eine Einzeltat sein. Der Super League-Klub verurteilt sie aufs Schärfste. Servette betont, dass es vollumfänglich mit den Behörden zusammenarbeitet und versucht zu helfen, die Täterschaft ausfindig zu machen.

Am Sonntagabend um 20.45 Uhr ist beim Bahnhof in Lausanne ein Kabelbrand ausgebrochen, der rund vierzig Kabel von Weichen und Signalen betraf. Das Feuer konnte dank den SBB-Einsatzkräften und der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Dennoch sind die Schäden gross und die Arbeiten komplex. Es ist zu vielen Zugausfällen gekommen. Das Schienennetz in der Region bleibt voraussichtlich bis Mittwochmorgen eingeschränkt.

Vor dem Vorfall trennten sich Lausanne und Servette am Sonntagnachmittag 3:3. Die Petarde wurde offenbar aus einem Fanzug geworfen, der die Genfer Fans nach Hause bringen sollte.

