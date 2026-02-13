SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dominic Urech

Der FC Luzern hat seinen neuen Geschäftsführer gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 16:25
Der FC Luzern präsentiert seinen neuen Geschäftsführer: Per 1. Juni 2026 übernimmt Dominic Urech den vakanten Posten.

Er verantwortet künftig die operativen Bereiche ausserhalb des Sports und bildet gemeinsam mit Sportchef Remo Meyer die Geschäftsleitung.

Der gebürtige Luzerner verfügt aus der Privatwirtschaft über viel Erfahrung in den Bereichen Marketing und Verkauf. In seinen Tätigkeiten legte er auch einen Fokus auf Geschäftswachstum und Organisationsentwicklung. Seine Fähigkeiten wird Urech ab Juni beim FC Luzern einbringen.

Im Bereich Fussball ist er seit über 25 Jahren tätig. Unter anderem wirkte er als SFV-Torhütertrainer-Instruktor sowie als Trainer beim FC Luzern. Zurzeit ist er als Torhüterinnentrainer im Nachwuchsbereich der FCL-Frauenteams tätig und auch Mitglied der strategischen Sportkommission der Frauen des FC Luzern.

«Der FCL-Grossfamilie in dieser neuen Aufgabe zu dienen, erfüllt mich mit Begeisterung und Demut. Ich bin überzeugt vom Potenzial des FCL für die Innerschweiz und von der Kraft der engen Verbundenheit zwischen der Region und den Menschen mit dem Club», sagt Urech zu seiner künftigen Aufgabe.

Bis zum Arbeitsbeginn von Urech fungiert weiterhin Manuel Moor (Leiter Finanzen) als Ansprechperson.

