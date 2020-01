Fix: Stojanovic verlässt den FCSG

Um Dejan Stojanovic rankten sich in der jüngsten Vergangenheit hartnäckig Gerüchte um einen Wechsel. Der FC Middlesbrough hat die Verpflichtung des Goalies inzwischen offiziell bestätigt.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hatte, ist nun fixiert: Dejan Stojanovic verlässt den FC St. Gallen per sofort und schliesst sich dem englischen Zweitligisten FC Middlesbrough. Dies geben die involvierten Klubs offiziell bekannt.

Hierfür löste Stojanovic seine bestehende Zusammenarbeit mit dem FCSG auf. Seit seinem Wechsel im Sommer 2016 absolvierte der Österreicher mit nordmazedonischem Hintergrund 81 Pflichtspiele für St. Gallen.

In Middlesbrough soll Stojanovic den zu West Ham United abgewanderten Goalie Darren Randolph ersetzen. Stojanovic unterzeichnete einen bis 2023 datierten Dreieinhalbjahresvertrag.

“Wir freuen uns, dass wir Dejan unter Vertrag nehmen können. Da Darren zu West Ham gewechselt ist, war es wichtig, dass wir die Konkurrenz um die Torhüter, die hier sind, verstärken”, erklärt Boro-Trainer Jonathan Woodgate.

We're delighted to confirm the signing of Dejan Stojanović ✍ Welcome to #Boro, Dejan! 🔴⚪️ #UTB — Middlesbrough FC (@Boro) January 16, 2020

aoe 17 Januar, 2020 10:08