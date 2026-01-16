SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Leihe mit Kaufoption

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 11:12
Einigung da: St. Gallen-Verteidiger Ambrosius kehrt zum KSC zurück

Beim FC St. Gallen kommt es kurz vor dem ersten Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr zu einem Abgang in der Defensive: Stephan Ambrosius kehrt zu seinem früheren Verein Karlsruher SC statt.

Wie «Sky» berichtet, absolviert der 27-jährige Deutsch-Ghanaer am Freitag den Medizintest beim deutschen Zweitligistent. Ambrosius schliesst sich mit sofortiger Wirkung dem KSC an und könnte dort am Samstag beim Auswärtsspiel bei Preussen Münster sogar schon ein erstes Mal im Kader stehen. Vereinbart wurde eine Leihe mit Kaufoption. Eine Leihgebühr wird nicht fällig. Die Kaufoption beträgt 200’000 Euro. Für Karlsruhe lief der gebürtige Hamburger auf Leihbasis bereits in der Saison 2022/23 auf.

In St. Gallen kam der Ambrosius in dieser Spielzeit nur zu vier Einsätzen in der Super League. Trainer Enrico Maassen gab in der Abwehr anderen Spielern den Vorzug.

