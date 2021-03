“Sehr interessanter Spieler”: FC Vaduz holt Ulrich

Der FC Vaduz treibt die Planungen für die kommende Saison erfolgreich voran. Aus der Challenge League kommt zur nächsten Spielzeit Dario Ulrich nach Liechtenstein.

Dario Ulrich kehrt dem SC Kriens nach drei Jahren den Rücken und schliesst sich zur neuen Saison dem FC Vaduz an. Das gaben die Liechtensteiner in einem offiziellen Statement bekannt. Ulrich bindet sich für die kommenden drei Jahre an seinen neuen Klub.

“Dario ist ein sehr interessanter Spieler, den wir schon lange im Auge hatten”, erklärt Sportchef Franz Burgmeier, der ausführt: “Er bringt viel Potenzial mit und war in der letzten Saison in den Spielen gegen uns immer sehr auffällig. Wir sind überzeugt, dass er sowohl fussballerisch als auch menschlich hervorragend zu uns passt.”

Ulrich liess sich beim FC Luzern ausbilden und heuerte nach einem Jahr auf Leihbasis im Sommer 2019 fest in Kriens an. Dort kommt der 22 Jahre alte Aussenbahnspieler in der laufenden Saison auf ein Tor und vier Vorlagen.

🤝 Transfer-Update beim FC Vaduz:✍️ Wir verpflichten den 22-jährigen Schwyzer Dario Ulrich. Der Aussenbahnspieler… Gepostet von FC Vaduz am Donnerstag, 4. März 2021

aoe 5 März, 2021 10:08