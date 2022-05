Super League: FCL muss in Barrage, Sion rettet sich

Die Super-League-Saison 2021/22 ist beendet: Der FC Luzern muss in die Barrage, der FC Sion rettet sich und spielt auch nächste Saison in der Super League.

Der FC Sion holte am Sonntag ein 3:3 gegen Servette und sicherte sich somit den Punkt zum Klassenerhalt in der Super League. Obwohl der FC Luzern zeitgleich 3:2 gegen den FC Zürich gewann, muss der FCL in die Barrage.

In den Parallelspielen setzte sich YB mit 3:0 gegen die Grasshoppers durch, der FC Basel schlug den FC Lugano mit 2:1. Und der FC St. Gallen siegte gegen Lausanne-Sport mit 4:0.

adk 22 Mai, 2022 18:29