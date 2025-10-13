Die Bayern sind mit Jonathan Asp Jensen bei GC sehr zufrieden

Der FC Bayern hat für die aktuelle Saison gleich zwei Spieler an Partnerklub GC in die Super League ausgeliehen. Insbesondere mit der Entwicklung von Jonathan Asp Jensen ist man beim Bundesliga-Klub sehr zufrieden.

Dies betont Jochen Sauer, der in München als Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus tätig ist, gegenüber dem "kicker". "Jonny hat sich ganz hervorragend weiterentwickelt. Er ist Stammspieler, sammelt fleissig Scorerpunkte und hat sich trotz seines jungen Alters schon als Führungsspieler etabliert. Er bringt ganz viel mit, um sich irgendwann auch in einer Top-Liga wie der Bundesliga zu etablieren", sagt Sauer. Asp Jensen hat für die Hoppers in dieser Saison in sieben Ligaspielen bereits vier Treffer erzielt und zwei Assists markiert.

Der 19-jährige Däne wird nächsten Sommer erst einmal nach München zurückkehren, über eine Option zur definitiven Übernahme verfügt GC nicht. Das Ziel des Youngsters ist es, sich bei den Bayern-Profis durchzusetzen. Dieser Sprung ist aber immer noch sehr gross. Es ist durchaus möglich, dass er auch nach dieser Spielzeit erst einmal noch woanders unterkommt. Zurzeit macht er beste Werbung in eigener Sache.

psc 13 Oktober, 2025 12:14