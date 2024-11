Julian Draxler fühlt sich in Katar gerade pudelwohl

Der frühere Bundesliga- und PSG-Profi Julian Draxler hat seinen Platz in Katar gefunden.

Der 31-jährige Ex-Nationalspieler hat sich vor gut einem Jahr aus dem europäischen Fussball verabschiedet und bei Al Ahli in Doha unterschrieben. Dort fühlt sich Draxler gerade sehr wohl, wie er im Gespräch mit "ran" verrät: "Nach langen und vielen Verletzungen macht es momentan einfach wieder Spass, ohne Schmerzen zum Training zu gehen, einfach Fussball zu spielen." Der Spielmacher weist in dieser Saison in zehn Spielen bereits elf Torbeteiligungen auf.

Positiv streicht der frühere Schalke -und Wolfsburg-Profi auch heraus, dass er mit vielen jüngeren Spielern arbeiten kann. Diesen seien sehr wissbegierig und über seine Tipps froh: "Ich habe hier meine Rolle gefunden und gehe gerne voran."

Vertraglich ist er erst einmal bis Juni 2025 an Al Ahli gebunden. Eine Verlängerung scheint aber denkbar.

psc 6 November, 2024 16:09