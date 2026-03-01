Ajax und Benfica beobachten Sindre Walle Egeli

Der 19-jährige Flügelspieler Sindre Walle Egeli von Ipswich Town steht offenbar im Fokus mehrerer europäischer Klubs. Besonders Ajax und Benfica werden mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht.

Der norwegische U21-Nationalspieler wechselte im August 2025 vom FC Nordsjælland nach Ipswich – Medienberichten zufolge für rund 20 Millionen Euro. In seiner ersten Championship-Saison absolvierte er bislang 22 Partien, erzielte drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Auch auf internationaler Ebene macht Egeli auf sich aufmerksam: Für Norwegens U21-Auswahl kommt er auf zehn Einsätze und fünf Tore. Sein Vertrag in Ipswich läuft noch bis Juni 2030, sein aktueller Marktwert wird auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt.