SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Transfergewinn möglich

Ajax und Benfica beobachten Sindre Walle Egeli

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 09:10
Ajax und Benfica beobachten Sindre Walle Egeli

Der 19-jährige Flügelspieler Sindre Walle Egeli von Ipswich Town steht offenbar im Fokus mehrerer europäischer Klubs. Besonders Ajax und Benfica werden mit einem möglichen Transfer in Verbindung gebracht.

Der norwegische U21-Nationalspieler wechselte im August 2025 vom FC Nordsjælland nach Ipswich – Medienberichten zufolge für rund 20 Millionen Euro. In seiner ersten Championship-Saison absolvierte er bislang 22 Partien, erzielte drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Auch auf internationaler Ebene macht Egeli auf sich aufmerksam: Für Norwegens U21-Auswahl kommt er auf zehn Einsätze und fünf Tore. Sein Vertrag in Ipswich läuft noch bis Juni 2030, sein aktueller Marktwert wird auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt.

Mehr Dazu
Zum Conference League-Sieger

Liam Delap sagt ManUtd ab und Chelsea zu
Bei Sassuolo

Kosovos Ex-GC-Goalie Arijanet Muric unterschreibt in der Serie A
Transfer offiziell

Schlechtes Omen? Mit dieser Nummer läuft Delap bei Chelsea auf
Trainer in Not?

Tottenham hat schon Nachfolger für Ange Postecoglou im Blick
Transfergewinn möglich

Ajax und Benfica beobachten Sindre Walle Egeli
Mehr entdecken
Transfergewinn möglich

Ajax und Benfica beobachten Sindre Walle Egeli

1.03.2026 - 09:10
Bei Sassuolo

Kosovos Ex-GC-Goalie Arijanet Muric unterschreibt in der Serie A

13.08.2025 - 11:21
Transfer offiziell

Schlechtes Omen? Mit dieser Nummer läuft Delap bei Chelsea auf

5.06.2025 - 10:32
Zum Conference League-Sieger

Liam Delap sagt ManUtd ab und Chelsea zu

29.05.2025 - 14:53
Unter anderem Osimhen

Rashford-Nachfolge bei ManUtd: Es gibt 3 Kandidaten

17.04.2025 - 14:16
Trainer in Not?

Tottenham hat schon Nachfolger für Ange Postecoglou im Blick

7.12.2024 - 10:16
Nicht berücksichtigt

Englische Fans fordern Senkrechtstarter Leif Davis in Nationalelf

3.10.2024 - 19:13