Andy Carroll findet neuen Verein

Andy Carroll hat einen neuen Verein gefunden. Der vertragslose ehemalige Nationalspieler kehrt zu Ex-Team FC Reading zurück und erhält dort einen Vertrag bis Mitte Januar.

Stürmer Andy Carroll kehrt zum FC Reading zurück. Nachdem der 33-Jährige zuletzt ohne Vertrag war, kehrt der Engländer in die 2. Liga zurück und wird nun für seinen Ex-Team auf Torejagd gehen. Bei seiner ersten Station bei den „Royals“ hatte er im vergangenen November ein Arbeitspapier über zwei Monate erhalten. So machte er für den Klub erst acht Spiele, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte.

„Ich bin wirklich froh, Andy bei uns zu haben. Natürlich gibt uns ein Stürmer seines Kalibers Stärke und eine kämpferische Präsenz, und ich bin sicher, dass sich das in Toren widerspiegeln wird. Mit Andy haben wir aber auch eine weitere starke Stimme in der Kabine“, freut sich Reading-Trainer Paul Ince.

soe 15 September, 2022 20:13