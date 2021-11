Andy Carroll unterschreibt für zwei Monate bei Reading

Wie der englische Championship-Klub Reading bekanntgibt, wurde der 32-jährige Angreifer bis Mitte Januar verpflichtet. Der frühere Newcastle-, Liverpool und West Ham-Stürmer ist seit Sommer ohne Klub, nachdem sein Kontrakt bei den Magpies auslief. Nun soll er Reading, das den 16. Tabellenplatz belegt mit Toren kurzfristig weiterhelfen.

Welcome to Reading Football Club, Andy! 🤝

We are delighted to announce the signing of former-Newcastle United striker Andy Carroll, who signs on a short-term deal until mid-January.#WelcomeAndy | #Royals150

— Reading FC (@ReadingFC) November 15, 2021