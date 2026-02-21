SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Einigung erzielt

Neuer Frankreich-Trainer: Durchbruch bei Zinedine Zidane

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 09:20
Neuer Frankreich-Trainer: Durchbruch bei Zinedine Zidane

Die Zukunft von Zinedine Zidane ist offenbar so gut wie entschieden: Mit Frankreich sind die Verhandlungen weit fortgeschritten.

Um Zinedine Zidane gibt es schon seit Langem Gerüchte darüber, dass er nach der Weltmeisterschaft im Sommer die französische Nationalmannschaft übernehmen wird. Die Verhandlungen darüber stehen offenbar vor dem Abschluss.

Nach Angaben des Journalisten Fabrizio Romano existiert zwischen dem französischen Fussballverband und Zidane eine mündliche Einigung bezüglich einer Zusammenarbeit.

Der Fokus liege nun aber erst mal darauf, das WM-Turnier erfolgreich zu bestreiten. In Frankreich ist bereits geklärt worden, dass Didier Deschamps die Nationalmannschaft nach der WM verlassen wird. Zidane war stets als Topfavorit auf den vakanten Posten gehandelt worden.

Frankreich trifft bei der WM in Gruppe I auf den Senegal, Norwegen und den Sieger der Interkontinental-Playoffs B zwischen Bolivien, Irak und Suriname. Frankreich geht als Vizeweltmeister an den Start.

Mehr Dazu
Neuer Nationaltrainer

Der französische Verband startet das Projekt Zidane
In der Heimat

Zidane hat klaren Plan und will 2026 bestimmten Trainerjob übernehmen
Ab nächstem Jahr

Der neue Trainerjob von Zinédine Zidane steht fest
Enthüllung

Zidane offenbar als neuer Frankreich-Trainer eingeplant
Alles offen

Ein bestimmter Anruf könnte zur Zidane-Rückkehr zu Real führen
Mehr entdecken
Einigung erzielt

Neuer Frankreich-Trainer: Durchbruch bei Zinedine Zidane

21.02.2026 - 09:20
Neuer Nationaltrainer

Der französische Verband startet das Projekt Zidane

16.01.2026 - 19:13
Enthüllung

Zidane offenbar als neuer Frankreich-Trainer eingeplant

14.12.2025 - 16:08
Alles offen

Ein bestimmter Anruf könnte zur Zidane-Rückkehr zu Real führen

3.12.2025 - 14:19
"Sehr weit entfernt"

Das sagt Paul Pogba nach Comeback zu möglicher WM-Teilnahme

24.11.2025 - 09:12
Ab nächstem Jahr

Der neue Trainerjob von Zinédine Zidane steht fest

18.11.2025 - 17:31
Frühzeitige Abreise

Mbappé glänzt – und sorgt dennoch für Diskussionen

16.11.2025 - 09:06
Vor letztem WM-Qualifikationsspiel

Frankreich im Pech: Real-Duo um Mbappé reist verletzt ab

14.11.2025 - 14:08
Ansage

Zinédine Zidane sagt öffentlich, wo er Trainer werden will

11.11.2025 - 09:12
Klarer Favorit

Der neue Trainerjob von Zinédine Zidane steht wohl fest

13.10.2025 - 10:08