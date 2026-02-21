Neuer Frankreich-Trainer: Durchbruch bei Zinedine Zidane

Die Zukunft von Zinedine Zidane ist offenbar so gut wie entschieden: Mit Frankreich sind die Verhandlungen weit fortgeschritten.

Um Zinedine Zidane gibt es schon seit Langem Gerüchte darüber, dass er nach der Weltmeisterschaft im Sommer die französische Nationalmannschaft übernehmen wird. Die Verhandlungen darüber stehen offenbar vor dem Abschluss.

Nach Angaben des Journalisten Fabrizio Romano existiert zwischen dem französischen Fussballverband und Zidane eine mündliche Einigung bezüglich einer Zusammenarbeit.

Der Fokus liege nun aber erst mal darauf, das WM-Turnier erfolgreich zu bestreiten. In Frankreich ist bereits geklärt worden, dass Didier Deschamps die Nationalmannschaft nach der WM verlassen wird. Zidane war stets als Topfavorit auf den vakanten Posten gehandelt worden.

Frankreich trifft bei der WM in Gruppe I auf den Senegal, Norwegen und den Sieger der Interkontinental-Playoffs B zwischen Bolivien, Irak und Suriname. Frankreich geht als Vizeweltmeister an den Start.